Власти Йемена готовы к заключению мира с повстанцами-хуситами

ООН, 21 сен — РИА Новости. Правительство Йемена готово к заключению мира с захватившими власть в стране повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами), заявил в четверг на Генассамблее ООН президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади.

"Мы подтверждаем нашу готовность к миру, исходя из нашей ответственности перед йеменским народом. Мы хотим установления справедливого мира на основе принятых решений, создания настоящего государства, где все силы ему подчиняются", — сказал он.

По словам Хади, конфликт в Йемене не является политическим, потому что правительственные войска противостоят религиозной группировке, деятельность которой направлена на пользу только одной конфессии.

В Йемене с 2014 года продолжается военно-политический конфликт между хуситами и поддерживающими их сторонниками экс-президента Али Абдаллы Салеха и войсками на стороне президента Хади. С 2015 года по просьбе Хади в военные действия вмешалась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.