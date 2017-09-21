"Прогресс в отношениях": Трамп и Порошенко провели встречу в Нью-Йорке

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Нью-Йорке состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа. Переговоры прошли в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Экономическое сотрудничество

В начале встречи Трамп назвал Украину "не самым легким местом для жизни". При этом он заявил, что дела там становятся лучше день ото дня, не уточнив при этом, в чем именно он видит улучшение ситуации.

Порошенко, в свою очередь, поблагодарил американского лидера за слова о прогрессе. "Действительно, спасибо, мистер президент! Для меня большая честь быть здесь, сидеть так близко к вам", — сказал он.

Украинский президент рассказал Трампу о том, что экономическое сотрудничество двух стран также значительно улучшилось. По словам Порошенко, за последние семь месяцев товарооборот между США и Украиной вырос в 2,5 раза. Трамп в ответ на это призвал украинского президента "позаботиться" об американских инвесторах.

Поддержка реформ и военная помощь

Порошенко заявил, что на встрече лидерам государств удалось прийти к согласию о сотрудничестве в проведении реформ на Украине.

"Для меня, как для президента Украины, и думаю как для всех украинцев, было важно услышать полную поддержку реформ, которые проходят на Украине, и позитивную оценку результатов, которые мы этими реформами достигли", — сказал Порошенко на брифинге после встречи с Трампом, трансляцию которого вели украинские телеканалы.

Обсуждали ли лидеры государств военную помощь Украине, неизвестно. На соответствующий вопрос журналистов Порошенко ответил уклончиво.

"У нас блестящее сотрудничество в сфере безопасности и обороны с США. И мы очень этим удовлетворены", — ответил он.

Миротворцы в Донбассе

Обсудили главы государств и возможность размещения контингента миротворцев ООН в Донбассе.По словам Порошенко, Трамп поддержал предложение Киева по этому вопросу.

"Важно, что США полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, о размещении на востоке Украины, на оккупированной территории, миротворцев с мандатом ООН. Я подчеркиваю — украинские предложения, которые предусматривают мандат миротворцев на всю оккупированную территорию, включая неконтролируемый участок украино-российской границы", — сказал он.

Украинские власти неоднократно призывали ввести миротворческую линию в Донбасс. Согласно их предложению, миссия должна располагаться на всей территории вплоть до границы с Россией. Владимир Путин поддержал идею отправки миротворцев в Донбасс, однако, по его словам, ее единственной функцией должно быть обеспечение безопасности миссии ОБСЕ. Находиться "голубые каски", по его словам, должны только на линии разграничения.

Первая встреча

Предыдущая и единственная до сегодняшнего дня встреча президентов состоялась 21 июня в Белом доме. Во время переговоров Трамп и Порошенко обсудили антироссийские санкции, а также поставки угля, газа и оружия из США на Украину.

В ходе переговоров американский лидер пообещал, что США не отступятся от санкционной политики в отношении России.

По словам Порошенко, они также "говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США, о том, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы — в украинской газотранспортной системе".

Обсудили лидеры и поставки оборонительного вооружения. "Мы говорили о том, что нам не надо никого атаковать, но нам нужен эффективный механизм, чтобы защищаться с помощью радиоэлектронной борьбы, беспилотников и прочего", — сказал украинский лидер.

Порошенко назвал прошедшие переговоры несомненным успехом. Однако американские СМИ его энтузиазма не разделили, отметив, в частности, что Порошенко прибыл в Белый дом "тихо и без фанфар".

Опрошенные РИА Новости эксперты, в свою очередь, отметили, что никаких неожиданных и принципиально новых позиций в ходе переговоров озвучено не было.