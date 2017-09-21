Слушания в Конгрессе США с участием Касперского отложили

Сотрудники во время работы в компании Лаборатория Касперского в Москве

Сотрудники во время работы в компании Лаборатория Касперского в Москве

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Слушания в Конгрессе США, на которых Евгений Касперский должен был дать показания, перенесены с 27 сентября на неопределенный срок, сообщил глава "Лаборатории Касперского" в своем микроблоге в Twitter.

Только что мне сообщили, что слушания в Конгрессе США отложили на неопределённое время. — Евгений Касперский (@e_kaspersky_ru) 21 сентября 2017 г.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.

Касперский был приглашен на слушания в Конгрессе США, которые должны были состояться 27 сентября. По словам Касперского, он надеется "публично ответить на обвинения относительно компании", если сможет "в ускоренном порядке получить визу".