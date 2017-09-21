В Дублине эвакуировали здание телеканала RTE из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Здание в дублинском районе Доннибрук, где размещается ирландский телеканал RTE, эвакуировано из-за угрозы взрыва, сообщает местное издание Journal.

Сотрудники ТВ рассказали, что им было приказано немедленно покинуть здание. На место прибыли правоохранители, сейчас они проводят обыски. Представитель полиции заявил, что указа об эвакуации помещений от правоохранителей не поступало, однако весь персонал покинул здание.

Представитель телеканала сообщил, что скоро будет выпущено официальное заявление.

Armed response unit updating the 6:01 news team on the security latest. @IrishSunOnline pic.twitter.com/elZiwLcUbj — Barry Moran (@BarryM85) 21 сентября 2017 г.

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