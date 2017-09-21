Названа авиакомпания, которую суд в Киеве оштрафовал за полеты над Крымом

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Киевский суд постановил оштрафовать за полеты над Крымом российскую авиакомпанию NordWind, сообщили "Газете.ru" в московском арбитраже.

Хозяйственный суд Киевской области постановил взыскать с российского авиаперевозчика около 380 тысяч долларов. Иск был подан так называемой прокуратурой автономной республики Крым. Эта структура сохранилась в генпрокуратуре Украины после воссоединения Крыма и России.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook сообщила, что арбитражный суд Москвы вручил ответчику уведомление о судебном производстве. В самой компании NordWind получение этого документа оперативно подтвердить не смогли, уточняет "Газета.ru".

Украинские власти неоднократно пытались взыскать деньги с российских авиаперевозчиков, совершающих рейсы в Крым. Так, в прошлом году Госавиаслужба Украины начислила им штрафы на сумму порядка 27 миллионов долларов, несмотря на то, что прямое авиасообщение между странами было приостановлено с 25 октября 2015 года.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, прошедшего после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. На нем более 95% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.