Лавров проводит встречу со Столтенбергом "на полях" ГА ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото

НЬЮ-ЙОРК, 21 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Перед журналистами министр и генсекретарь кратко переговорили о графике встреч на министерской неделе Генассамблеи. Столтенберг предположил, что у российского министра много двусторонних встреч "на полях".

"В этом и есть смысл министерской недели", — сказал Лавров.

Перед началом встречи Столтенберг также кратко переговорил "на ногах" с председателем комитета по международным делам Госдумы РФ Леонидом Слуцким.