Порошенко не ответил на вопрос, просил ли он у Трампа военную помощь

НЬЮ-ЙОРК, 21 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко не ответил на вопрос, просил ли он у президента США Дональда Трампа военную помощь на встрече в Нью-Йорке в четверг.

"У нас блестящее сотрудничество в сфере безопасности и обороны с США. И мы очень этим удовлетворены", — ответил Порошенко на соответствующий вопрос журналистов из пула Трампа после встречи глав двух государств.

Трамп, в свою очередь, также не упомянул о поставках оружия, которых ранее добивался от США Киев. Администрация Трампа, как и предыдущая администрация Барака Обамы, сдержанно относится к идее поставок Украине так называемого летального оружия.

Ранее Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.