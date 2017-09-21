Порошенко договорился с Трампом о поддержке реформ на Украине

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом договорился о дальнейшем сотрудничестве по поддержке реформ на Украине.

"Для меня, как для президента Украины, и думаю как для всех украинцев, было важно услышать полную поддержку реформ, которые проходят на Украине, и позитивную оценку результатов, которые мы этими реформами достигли", — сказал Порошенко на брифинге после встречи с Трампом, трансляцию которого вели украинские телеканалы.

Как заявил Порошенко, "мы договорились, что наше сотрудничество по поддержке реформ будет продолжаться".