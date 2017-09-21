В ЛНР заявили, что задержали агента украинской разведки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (232)

ЛУГАНСК, 21 сен — РИА Новости. Сотрудники госбезопасности ЛНР задержали агента главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Выявлен и задержан агент главного управления разведки министерства обороны Украины Костенников Анатолий Тихонович 1958 года рождения", — утверждают в министерстве.

По данным МГБ, задержанный является жителем подконтрольного ЛНР Первомайска, он был завербован украинскими военнослужащими и осуществлял разведывательную деятельность на территории республики, а именно "занимался сбором и передачей сведений военного характера в ущерб безопасности ЛНР".

В ведомстве уточнили, что Костенников был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "государственная измена".

"Приговором Военного суда Луганской народной республики Костенников признан виновным и приговорен к 13 годам лишения свободы", — сообщили в МГБ.