В ЛНР заявили, что задержали агента украинской разведки

ЛУГАНСК, 21 сен — РИА Новости. Сотрудники госбезопасности ЛНР задержали агента главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики.
"Выявлен и задержан агент главного управления разведки министерства обороны Украины Костенников Анатолий Тихонович 1958 года рождения", — утверждают в министерстве.
В ведомстве уточнили, что Костенников был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "государственная измена".
"Приговором Военного суда Луганской народной республики Костенников признан виновным и приговорен к 13 годам лишения свободы", — сообщили в МГБ.