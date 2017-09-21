Женскую сборную Украины по футболу раскритиковали за стоны в промо-ролике

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Женская сборная Украины по футболу оказалась в центре скандала, снявшись в провокационном промо-ролике перед матчем с Хорватией. Видео опубликовано на YouTube.

В начале ролика на экране появляются лица стонущих девушек, показанные крупным планом, после чего в кадре оказываются украинские футболистки в спортивной форме, которые хором кричат: "Мы не симулируем!"

Зрители не оценили креативную задумку ролика и раскритиковали сборную и авторов видео в соцсетях. Некоторые отметили, что из ролика не совсем понятно, что в нем рекламируется именно матч.

"Идиоты, как будто на Украине не могут снять нормальное видео" — отметил Dima Dnk.

"Украина пришла в Европу. И показала главное свое достоинство. Проституток", — возмутился пользователь babadun.

"Це Европа", — написал пользователь Степан Григоренко.

Из-за негативной реакции зрителей на ролик телеканал "Футбол" снял его с эфира и удалил видео с официального YouTube-канала.