Президент Кипра заявил о готовности продолжить переговоры по урегулированию

АФИНЫ, 21 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил о готовности немедленно возобновить переговоры по кипрскому урегулированию, которые были прекращены в июле этого года. Выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, Анастасиадис обвинил Анкару в срыве переговоров и попытке сделать Кипр своим протекторатом.

"Я намерен на завтрашней встрече с генеральным секретарем ООН обозначить нашу готовность немедленно возобновить переговоры в соответствии с рамочными предложениями генсека и соответствующими резолюциями ООН. Новая конференция по Кипру должна положить конец тому, что происходило в прошлом. Это произойдет только тогда, когда она будет должным образом подготовлена, когда будет сильная политическая воля, решимость всех заинтересованных сторон. Я не сомневаюсь, что генеральный секретарь ООН и члены Совета Безопасности ООН поддержат эти усилия и помогут", — сказал Анастасиадис.

По его словам, согласованные меры по укреплению доверия, которые касаются возвращения в район Вароша ее жителей, реально изменят климат переговоров. Он призвал Турцию также к сотрудничеству в решении вопроса о пропавших без вести.

"Я еще раз обращаюсь к Турции и нашим соотечественникам — туркам-киприотам с призывом понять, что только через взаимное уважение и через компромиссы, а не через устаревшие позиции, мы сможем достичь жизнеспособного прочного урегулирования, которое не будет делать из нас победителей и побежденных, а которое будет уважать обеспокоенности всех сторон", — сказал президент.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция.

Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва. Последний раунд переговоров проходил летом 2017 года в Швейцарии. Стороны не смогли найти компромисс, и 7 июля генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил о провале конференции по Кипру и объявил, что она закрывается. Греция и Турция обвинили в срыве переговоров по кипрскому урегулированию друг друга.

Никос Анастасиадис отметил, что начавшаяся 27 июня 2017 года международная конференция по Кипру сопровождалась огромными ожиданиями, однако Анкара сорвала переговоры.

"Генеральный секретарь представил набросок шести фундаментальных тематических направлений, которые, с одной стороны, включали положения главы о безопасности и гарантиях, в том числе вывод иностранных сил, с другой стороны — вопросы, которые касались внутренних аспектов кипрской проблемы. Рамочный документ мог бы привести к стратегическим соглашениям, привнести новую динамику. Действуя в четком соответствии с этим планом генсека, я представил реалистичные предложения, которые учитывали обеспокоенности обеих общин. Предложения базировались в том числе и на тех рамках, которые были предложены генеральным секретарем. Но Турция, противореча предложениям рамочного документа генсека, заняла негибкую позицию и настаивала на следующем — сохранение договора о гарантиях, права интервенции, а также постоянного присутствия своих войск", — сказал Анастасиадис.

Продолжающееся присутствие более 40 тысяч турецких военнослужащих и тысяч поселенцев, призванных изменить демографическую картину острова, показывают, что Турция создала незаконное образование, которое находится под ее абсолютным господством, заявил президент Кипра.

"Несмотря на наши конструктивные действия, неустанные усилия и даже прогресс, переговоры зашли в тупик, и этот тупик возник из непримиримой позиции Турции. Она пытается сделать Кипр своим протекторатом", — заявил Анастасиадис.

По его словам, Турция отвергла предложения генерального секретаря ООН.

Анастасиадис также поддержал усилия по продвижению ценностей и принципов ООН. Глобальный порядок должен быть основан на международном праве, заявил он.