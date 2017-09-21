Эксперт: курдский референдум в Ираке может привести к военному конфликту

АНКАРА, 21 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Намеченный на 25 сентября референдум о независимости в курдской автономии Ирака грозит новым военным конфликтом в регионе и потоком беженцев в Турцию, заявил РИА Новости директор турецкого Центра стратегических исследований Kafkassam (Анкара) Хасан Октай.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.

"Сейчас между Турцией и курдской администрацией Ирака нарастает напряженность, а если референдум состоится и избиратели проголосуют за независимость, то ожидается, что центральное правительство Ирака может направить в регион войска. Тогда из Северного Ирака в Турцию хлынет большой поток беженцев", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Турция усиливает оборону своих южных границ против возможных угроз, которые могут быть при любом результате референдума в курдской автономии Ирака. "22 сентября пройдет очень важное заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Турции, на котором будут обсуждаться меры в связи с референдумом в Ираке. Ожидаются очень резкие заявления о референдуме, у СНБ большой выбор ответных действий", — отметил Октай.

Он добавил, что референдум в Северном Ираке повлияет и на сирийских курдов, поэтому Анкара укрепляет также сирийскую границу. "События в Северном Ираке заставляют Турции не терять бдительности, несмотря на то, что в Сирии наблюдается некоторое улучшение ситуации", — сказал политолог.