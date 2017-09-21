КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. В ожидании экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в украинском городе Запорожье на столбах расклеили яркие объявления, похожие на афиши цирка, с надписью "Клоун приехал", сообщило в четверг местное издание Forpost.

"Вчера Саакашвили побывал в Днепре, а сегодня его сторонники ждут Михаила в Запорожье. Политика в нашем городе решили встретить креативно. На столбах появились яркие объявления, напоминающие афиши цирка, с надписью: "Встречайте в вашем городе знаменитого грузинского политического клоуна. Любимец протестных гопников и дурачков", — говорится в сообщении.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.