Профсоюз: на акцию против трудовой реформы в Париже пришли 55 тысяч человек

ПАРИЖ, 21 сен — РИА Новости. Около 55 тысяч человек приняли участие в массовой манифестации против трудовой реформы, которая проходит в четверг в Париже, сообщил РИА Новости представитель штаба "Всеобщей конфедерации труда" (CGT).

Акция протеста против реформы началась около 14.00 по местному времени (15.00 мск) на бульваре Монпарнас, завершится шествие на площади Италии. Не обошлось без столкновений: сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ в ответ на провокацию агрессивно настроенных молодых людей, кидавших в полицию бутылки и камни, а также зажигавших файеры, дымовые шашки и петарды. На всём пути следования те же хулиганы, лица которых скрыты чёрными повязками, громили здания банков и страховых компаний, остановки и урны.

По данным префектуры полиции, в акции принимают участие 16 тысяч человек. Подсчеты полиции и профсоюзов традиционно разнятся, в том числе по объективным причинам: представители властей не считают участниками акции тех, кто идет по тротуару — для полиции это лишь прохожие. Организаторы же считают всех.

Положения реформы, предложенной правительством Эдуара Филиппа, направлены на развитие социального диалога в компаниях и отраслях, формирование гарантий для работников, поиск новых решений для малых и средних предприятий, а также на усиление экономической привлекательности страны.

Реформа коснется как срочных, так и бессрочных контрактов о приеме на работу, процедуры увольнения, а также других отношений субъектов трудового права.

В течение дня по всей территории Франции пройдут около 200 различных акций протеста против реформы.