Богданов и спецпредставитель КНР обсудили урегулирование в Сирии

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил со спецпредставителем КНР по Сирии Се Сяоянем вопросы политического урегулирования и меры по стабилизации военно-политической ситуации в САР, говорится в комментарии МИД РФ по итогам встречи, состоявшей в четверг в Москве.

"В ходе беседы был проведен углубленный обмен мнениями по комплексу вопросов долгосрочного политического урегулирования в Сирии с акцентом на необходимость уважения суверенитета, территориальной целостности и единства Сирийской Арабской Республики. Обсуждались меры по стабилизации военно-политической ситуации в САР, ликвидации очага международного терроризма на ее территории, улучшению гуманитарной обстановки", — говорится в сообщении министерства.

По итогам встречи стороны констатировали важность поддержания плотного доверительного российско-китайского взаимодействия по сирийской проблематике как в двустороннем формате, так и в рамках ООН и на других международных площадках, добавили в МИД.