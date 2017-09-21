Депутаты ЕП призвали премьера Испании вступить в диалог с Каталонией

БРЮССЕЛЬ, 21 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Группа депутатов Европарламента призвала премьер-министра Испании Мариана Рахоя вступить в диалог с властями Каталонии, ситуация в которой, по их мнению, достигла "критической точки".

"Мы знаем, что 12 высокопоставленных чиновников (Каталонии) были арестованы Гражданской гвардией, у пяти министров правительства Каталонии был проведен обыск. Де-факто Каталония живет в условиях необъявленной осады, что идет вразрез с договорами ЕС и Хартией фундаментальных прав ЕС. Эти действия неприемлемы, и мы решительно призываем вас незамедлительно отказаться от них", — говорится в письме депутатов Европарламента, направленном ими премьеру Испании.

В послании за подписями членов фракций "Зеленые/Европейский свободный альянс" (Greens/EFA) Йорди Соле и Хосепа-Марии Террикабраса, а также "Альянса либералов и демократов за Европу" (ALDE) — Рамона Тремосы — отмечается, что "разделение властей является краеугольным камнем любого демократического общества, и применение судебных и правовых мер для решения вопроса политического характера является ошибкой, злоупотреблением и неправомерным применением власти".

"Таким образом, эти нарушения свободы выражения мнений и свободы собраний неприемлемы для демократических стандартов Европейского союза, поэтому мы, члены Европейского парламента, представляющие европейских граждан, обязаны осудить эти непропорциональные реакции испанских властей на политически законные требования каталонского общества о проведении референдума о самоопределении", — говорится в тексте письма, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости.

Авторы послания призвали правительство "Испании немедленно прекратить свои репрессивные действия и нарушение гражданских прав, играть конструктивную роль и немедленно вступить в политический диалог с каталонскими властями".

Как стало известно РИА Новости, послание на имя премьера Испании подписала также член фракции Greens/EFA Татьяна Жданок.

Власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Женералитет настаивает, что он состоится, а общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural призывают людей к "постоянной мобилизации". В автономном сообществе и других регионах страны проходят митинги протеста.

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

Согласно последним опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против.