Transparency International подала в суд на ГПУ из-за дела Януковича

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International на Украине обратилась в суд с требованием отменить решение о засекречивании судебного приговора, согласно которому было конфисковано 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению экс-президента Виктора Януковича, сообщила в четверг пресс-служба организации.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о вступлении в силу решения украинского суда, касающегося конфискации 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению Януковича. По его словам, украинский Ощадбанк, на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения.

"Transparency International на Украине обратилась в Окружной административный суд города Киева с иском против Генеральной прокуратуры Украины, военной прокуратуры сил АТО и ГП "Информационные судебные системы" для отмены незаконных решений по засекречиванию судебного приговора, по которому было конфисковано 1,5 миллиарда долларов средств "преступной организации Януковича", — говорится в сообщении. Организация требует обнародовать этот приговор суда.

Как отмечается в сообщении, прошло уже шесть месяцев с тех пор, как правоохранители арестовали средства, но решение, по которому эти средства были арестованы, до сих пор не обнародовано. Transparency International считает это тревожным сигналом, поскольку, "во-первых, общество до сих пор не знает, у кого, за какие преступления и сколько точно денежных средств было конфисковано, во-вторых, если решение содержит технические несовершенства, то оно может быть обжаловано".

По данным пресс-службы, госпредприятие "Информационные судебные системы", которое обязано обнародовать судебное решение в открытом Едином реестре судебных решений, ссылается на запрет прокуратуры. Генпрокуратура в свою очередь утверждает, что сама же и признала это решение государственной тайной. "Для того, чтобы все-таки добиться от органов власти рациональных объяснений о причинах очевидных нарушений требований законодательства, Transparency International Украина вынуждена была обратиться в Окружной административный суд Киева", — добавили в организации.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.