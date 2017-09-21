Transparency International подала в суд на ГПУ из-за дела Януковича

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International на Украине обратилась в суд с требованием отменить решение о засекречивании судебного приговора, согласно которому было конфисковано 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению экс-президента Виктора Януковича, сообщила в четверг пресс-служба организации.
"Transparency International на Украине обратилась в Окружной административный суд города Киева с иском против Генеральной прокуратуры Украины, военной прокуратуры сил АТО и ГП "Информационные судебные системы" для отмены незаконных решений по засекречиванию судебного приговора, по которому было конфисковано 1,5 миллиарда долларов средств "преступной организации Януковича", — говорится в сообщении. Организация требует обнародовать этот приговор суда.
По данным пресс-службы, госпредприятие "Информационные судебные системы", которое обязано обнародовать судебное решение в открытом Едином реестре судебных решений, ссылается на запрет прокуратуры. Генпрокуратура в свою очередь утверждает, что сама же и признала это решение государственной тайной. "Для того, чтобы все-таки добиться от органов власти рациональных объяснений о причинах очевидных нарушений требований законодательства, Transparency International Украина вынуждена была обратиться в Окружной административный суд Киева", — добавили в организации.