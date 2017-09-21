Трамп заявил Порошенко, что Украина "не самое легкое место для жизни"

НЬЮ-ЙОРК, 21 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Переговоры прошли в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Трампа заявил Порошенко, что отношения двух стран "достигли прогресса" со времени их последней встречи в Белом доме.

"Не сказал бы, что это (Украина — Прим. ред.) самое легкое место для жизни, но у вас дела становятся все лучше с каждым днем", — сказал Трамп, не пояснив, в чем именно проявляется улучшение ситуации.

"Действительно, спасибо, мистер президент! Для меня большая честь быть здесь, сидеть так близко к Вам. Я очень рад слышать слова о прогрессе, которого мы оба достигли со времени нашей последней встречи", — сказал в ответ Порошенко. Видеозапись встречи опубликована на странице Facebook украинского лидера.

Порошенко рассказал Трампу о значительном улучшении экономического сотрудничества двух стран. Президент США заверил, что американские компании "видят большой потенциал" на Украине.

Ранее сообщалось, что Порошенко намерен обсудить с Трампом Донбасс, поставки летального оружия Киеву, а также помощь США в проведении реформ на Украине. Последний раз президенты США и Украины встречались в июне, когда Порошенко посетил Вашингтон.