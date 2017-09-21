Полпред ЛНР надеется на открытие нового пункта пропуска в Донбассе

ЛУГАНСК, 21 сен – РИА Новости. Полпред самопровозглашённой Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего выразил надежду, что предложение ЛНР об открытии нового пункта пропуска в Донбассе, в том числе для поставки гуманитарных грузов, будет принято в ближайшее время.

Между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией работает только один пункт пропуска. Он расположен в Станице Луганской.

"Надеемся на то, что вопрос пропуска гуманитарных грузов, а он поддерживается всеми гуманитарными организациями, которые проводят деятельность на территории ЛНР, мало того, он получил поддержку и в военно-гражданской администрации Луганской области… Я надеюсь, что вопрос будет решен положительно и не затягивая", — сказал Дейнего в четверг на брифинге.

Он уточнил, что в ЛНР готовы также рассматривать предложения Киева об открытии пункта пропуска в других районах. "Мы готовы рассматривать и Золотое как перспективное направление открытия пункта пропуска. Но для этого Украина должна что-то сказать конкретное", — пояснил Дейнего.

С января 2015 года по решению украинских властей в Донбассе введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ЛНР и ДНР можно только по пропускам через специальные пропускные пункты. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.

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