Суд решил оштрафовать членов избиркомов на референдуме в Каталонии

МАДРИД, 21 сен – РИА Новости. Конституционный суд Испании наложил штрафы от 6 до 12 тысяч евро ежедневно на членов центризбиркома референдума, который власти автономного сообщества собираются провести 1 октября и который не признают центральные власти в Мадриде.

Всего в избиркоме – семь человек, они были назначены каталонским парламентом в ночь с 6 на 7 сентября, сразу после того, как парламент, где у националистических партий абсолютное большинство, принял "закон о референдуме".

Помимо штрафа Конституционный суд дал 48 часов комиссии, чтобы самораспуститься, говорится в судебном постановлении.

Этот орган назначил своих 15 представителей в четырех провинциях Каталонии (Барселона, Жирона, Таррагона и Льейда), а также в комарке Валь-д"Аран. Им предписано платить штраф в размере 6 тысяч евро ежедневно. Принудительная мера будет действовать до тех пор, пока члены избиркомов не выполнят предыдущие судебные постановления, согласно которым проведение голосования 1 октября незаконно.

Кроме того, КС постановил, что заместитель главы экономического департамента Женералитета Жозеп Мария Жове, который был задержан накануне в ходе полицейской операции, должен выплачивать штраф в размере 12 тысяч евро ежедневно, пока он настаивает на неподчинении.

В ходе спецоперации Гражданской гвардии в среду был проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней. Задержаны 14 человек, десять из них до сих пор не отпущены. Задержанным будут предъявлены обвинения в мятеже, а также неподчинении, должностных преступлениях и растрате государственных средств.

Власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Женералитет настаивает, что он состоится, а общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural призывают людей к "постоянной мобилизации". В автономном сообществе и других регионах страны проходят митинги протеста.

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

Согласно последним опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против.