Порошенко и Трамп проводят встречу в Нью-Йорке

Президент Украины Петр Порошенко и Президент США Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 21 сентября 2017

Президент Украины Петр Порошенко и Президент США Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 21 сентября 2017

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в четверг проводит в Нью-Йорке встречу с президентом США Дональдом Трампом, написал украинский лидер в Twitter.

Радий зустрічі з Президентом США @realDonaldTrump. Обговорюємо зміцнення українсько-американських відносин — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 сентября 2017 г.

Порошенко находится с рабочим визитом в США. Ранее сообщалось, что в ходе встречи с Трампом 21 сентября он обсудит Донбасс, сотрудничество в сфере безопасности, а также помощь США в вопросе реформ.

"Рад встрече с президентом США Трампом, обсуждаем укрепление украинско-американских отношений", — написал Порошенко в соцсети.