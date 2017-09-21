Cуд в Киеве оштрафовал компанию из России за полеты над Крымом

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Хозяйственный суд Киевской области оштрафовал российскую авиакомпанию на 380 тысяч долларов за полеты над Крымом. В украинской генпрокуратуре заявили, что перевозчик не оплачивал аэронавигационные услуги в небе над Черным морем в районе Симферополя.

Иск поступил от прокуратуры автономной республики Крым (структура сохранилась в генпрокуратуре Украины после воссоединения Крыма и России. — Прим. ред.).

Уведомление о судебном производстве авиакомпания получила от арбитражного суда Москвы в рамках международно-правовой помощи.

При этом Министерство транспорта России уведомлений о штрафе от украинской стороны не получало.

Реакция в Крыму

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек назвал штрафы за полеты в Крым устаревшей и не действенной политикой украинских властей. Он добавил, что Россия не собирается докладывать Киеву о полетах на полуостров.

"Да, действительно, Крым был украинским, но когда-то и Львов был Польшей, так что — теперь Варшава имеет право требовать отчета о действиях украинской авиации? И в отличие от Крыма, Львов перешел Украине в ходе военных действий, без народного референдума. Так что доморощенным украинским борцам за историческую справедливость прежде, чем писать очередное исковое заявление, следовало бы оглянуться, осмотреться вокруг и тихо ужаснуться", — заявил Бальбек.

Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, в свою очередь, что позиция Украины объясняется завистью.

"Киевские власти понимают, что Крым развивается, несмотря на их бесчисленные попытки вставить палки в колеса, что одним из основных транспортных сообщений является именно пассажирское авиасообщение, поэтому ищут новые варианты навредить полуострову", — сказал он.

Штраф на $28 миллионов

В октябре 2016 года Киев уже штрафовал российские компании за полеты в Крым. Всего Госавиаслужба Украины вынесла более пяти тысяч постановлений на общую сумму более 28 миллионов долларов.

Только против компании "Аэрофлот", объявившей о запуске в 2017 году рейса Сочи-Симферополь, украинские власти открыли более тысячи судебных дел. Ни один из штрафов выплачен не был.

В Крыму сложившуюся ситуацию назвали "дурью украинских властей" и заявили, что не стоит реагировать на очередные выпады украинских властей.

Прекращение авиасообщения

С 25 октября 2015 года Украина официально прекратила воздушное, железнодорожное и автобусное сообщение с полуостровом. Власти страны продолжают считать крым своей территорией.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.