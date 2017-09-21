Президент Афганистана заявил, что войска США улучшили ситуацию в стране

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом, что новые войска США, которые уже начали прибывать в страну, изменили к лучшему ситуацию в борьбе с радикальным движением "Талибан*".

"С момента этого решения ситуация на местах очень сильно изменилась… это как небо и земля", — сказал Гани, которого цитирует журналистский пул Трампа, на встрече с американским президентом в Нью-Йорке. "Победа, политическая и военная, находится в пределах досягаемости", — добавил Гани.

Он также заверил Трампа, что афганские силы безопасности возьмут на себя должную долю борьбы с талибами.

В свою очередь, президент США поблагодарил Гани за "прекрасную работу" и за то, что тот руководит "множеством прекрасных афганских войск, которые очень тяжело сражаются".

Согласно решению Трампа, американский контингент в Афганистане будет увеличен на более чем 3 тысячи военнослужащих, их общее число превысит 14 тысяч человек.

Кроме того, в августе Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Он отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет.

Президент США также четко определил роль Пакистана в афганском урегулировании: в адрес Исламабада прозвучала прямая угроза, что он может "многое потерять", если продолжит укрывать террористов на своей территории.

В конце 2016 года при прошлом президенте США Бараке Обаме американский контингент в Афганистане составлял около 8,4 тысячи военнослужащих. В августе Пентагон сообщил, что, по уточненным данным, он составляет 11 тысяч военнослужащих.

США и их союзники с 2001 года проводят в Афганистане операции против боевиков движения "Талибан*", а также против ИГ* (запрещены в РФ). Также военные США оказывают помощь местным силам безопасности, оснащая и обучая их.

Максимальной численности в 100 тысяч военнослужащих американский контингент достиг в 2011 году. За время операции США потеряли в Афганистане более 2,3 тысячи человек убитыми и свыше 17 тысяч ранеными.

* Террористическая организация, запрещена в РФ