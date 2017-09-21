США направили в Мексику 80 специалистов для помощи после землетрясения

Пункт сбора помощи пострадавшим от землетрясения в Мехико. 20 сентября 2017 года

Пункт сбора помощи пострадавшим от землетрясения в Мехико. 20 сентября 2017 года

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США направили в Мексику 80 специалистов для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, сообщил в четверг вице-президент Майкл Пенс.

"Президент (США Дональд Трамп) предпринял решительный шаг и направил военный самолет для ускоренной доставки свыше 80 специалистов, которые принимают участие в поисково-спасательных операциях. И они уже находятся в Мехико", — сказал Пенс в интервью телекомпании Fox News.

По последним данным, в результате землетрясения по всей Мексике погиб 251 человек.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск).