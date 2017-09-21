Лидер Южной Кореи призвал КНДР к миру и решению проблем через диалог

ООН, 21 сен — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин с трибуны сессии Генассамблеи ООН призвал КНДР выбрать путь к миру и начать многосторонний диалог вокруг ситуации на Корейском полуострове.

"Я желаю, чтобы Северная Корея сама выбрала путь к миру", — сказал президент, выступая на сессии ГА ООН на корейском языке. По его словам, "дух ООН достигать мира многосторонним диалогом наиболее востребован на Корейском полуострове".

КНДР в начале сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Также в последнее время КНДР дважды провела испытания баллистической ракеты, перелетевшей через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.