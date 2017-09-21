Лидер Южной Кореи призвал КНДР к миру и решению проблем через диалог

ООН, 21 сен — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин с трибуны сессии Генассамблеи ООН призвал КНДР выбрать путь к миру и начать многосторонний диалог вокруг ситуации на Корейском полуострове.
"Я желаю, чтобы Северная Корея сама выбрала путь к миру", — сказал президент, выступая на сессии ГА ООН на корейском языке. По его словам, "дух ООН достигать мира многосторонним диалогом наиболее востребован на Корейском полуострове".
В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.