На акции против трудовой реформы в Париже применили слезоточивый газ

ПАРИЖ, 21 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Парижская полиция распылила слезоточивый газ на пути следования пешей колонны протестующих против реформы трудового законодательства в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Действия полиции стали ответом на провокацию агрессивно настроенных молодых людей, кидавших в полицию бутылки и камни, а также зажигавших файеры, дымовые шашки и петарды. На всем пути следования эти же юноши и девушки, лица которых скрыты чёрными повязками, громили здания банков и страховых компаний, остановки и урны.

Столкновения с полицией произошли примерно за 800 метров до предполагаемого места окончания манифестации.

Акция протеста против реформы началась около 14.00 по местному времени (15.00 мск) на бульваре Монпарнас, колонна, в которой идут тысячи человек, направляется в сторону площади Италии.

Положения реформы, предложенной правительством Эдуара Филиппа, направлены на развитие социального диалога в компаниях и отраслях, формирование гарантий для работников, поиск новых решений для малых и средних предприятий, а также на усиление экономической привлекательности страны.

Реформа коснется как срочных, так и бессрочных контрактов о приеме на работу, процедуры увольнения, а также других отношений субъектов трудового права.

В течение дня по всей территории Франции пройдут около 200 различных акций протеста против реформы.