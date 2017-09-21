Представитель руководства ДНР Костенко заявил о попытке покушения на него

ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Руководитель фракции "Донецкая республика" Народного совета самопровозглашенной ДНР Александр Костенко заявил, что на него в Донецке была совершена попытка покушения, взрывное устройство сработало в ночь на 14 сентября возле его дома.

Парламентская фракция "Донецкая республика" составляет большинство в Народном совете ДНР.

"Четырнадцатого сентября примерно в час ночи была предпринята попытка покушения. Данный факт подтвердили спецслужбы Донецкой народной республики. По их версии, взрывное устройство было заложено в водосток возле подъезда. Взрыв спровоцировал дождь, который стал причиной замыкания в детонаторе… Думаю, что цель, которую преследовали, — это убрать меня, прежде всего с политической арены, как депутата и руководителя парламентской фракции", — сказал Костенко журналистам.

Он подчеркнул, что не собирается покидать свой пост и продолжит работу по всем направлениям. "Несмотря на такой инцидент, я не буду отступать от политических обязательств. Не отступил как военный в 2014 году, не отступлю и сейчас. Моя цель — это приложить максимум усилий, чтобы вернуть в Донбасс мирную жизнь", — добавил он.

Подробности о возможных подозреваемых в подготовке взрыва в интересах следствия не разглашаются.