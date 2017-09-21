Генсеки ОДКБ и ОБСЕ обсудили совместные проекты по борьбе с терроризмом

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Генеральные секретари ОДКБ и ОБСЕ Юрий Хачатуров и Томас Гремингер обсудили совместные проекты по борьбе с терроризмом, сообщается в четверг на сайте ОДКБ.

Хачатуров и Гремингер встретились в среду на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН. "Собеседники обменялись мнениями по ряду конкретных проектов на антитеррористическом и антинаркотическом треках", — говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте ОДКБ, Хачатуров также встретился в Нью-Йорке с заместителем генсека ОНН, руководителем антитеррористического управления организации Владимиром Воронковым, с которым также обсудил взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом.

Организация Договора о коллективной безопасности была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.