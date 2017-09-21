Депутат ЕП считает скандальным решение сейма Латвии по гражданству

БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости, Александр Шишло. Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок назвала скандальным решение Сейма Латвии, отвергшего инициативу президента республики о предоставлении гражданства детям неграждан.
"Это просто скандальное решение (Сейма Латвии), которое фактически показывает, что этот статус негражданина, введенный и изобретенный в Латвии, и который, как объясняли власти, носит временный характер, на самом деле наследуется. Это является признаком наличия ситуации апартеида (в данном случае дискриминация по признаку происхождения – ред.)", — сказала РИА Новости депутат Европарламента.
Предполагалось, что изменения будут относиться примерно к 50-80 новорожденным в год. В 2016 году статус негражданина получили 52 ребенка.
Согласно опросу, проведенному центром исследования общественного мнения SKDS в мае 2017 года, 76% латвийских жителей поддерживают идею автоматического присуждения гражданства Латвии детям неграждан, родившимся в республике, если только родители ребенка не предпочли гражданство другой страны.
Неграждане Латвии не имеют права занимать должность в госуправлении, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации — сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.