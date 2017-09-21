Депутат ЕП считает скандальным решение сейма Латвии по гражданству

БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости, Александр Шишло. Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок назвала скандальным решение Сейма Латвии, отвергшего инициативу президента республики о предоставлении гражданства детям неграждан.

Сейм Латвии на пленарном заседании в четверг отклонил проект закона о прекращении присуждения статуса негражданина новорожденным, поданный президентом страны Раймондом Вейонисом. Законопроект предусматривал прекращение присуждения статуса неграждан детям, родившимся после 1 июня 2018 года. В аннотации говорится, что принятие такого закона будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности латвийского общества.

"Это просто скандальное решение (Сейма Латвии), которое фактически показывает, что этот статус негражданина, введенный и изобретенный в Латвии, и который, как объясняли власти, носит временный характер, на самом деле наследуется. Это является признаком наличия ситуации апартеида (в данном случае дискриминация по признаку происхождения – ред.)", — сказала РИА Новости депутат Европарламента.

Предполагалось, что изменения будут относиться примерно к 50-80 новорожденным в год. В 2016 году статус негражданина получили 52 ребенка.

Согласно опросу, проведенному центром исследования общественного мнения SKDS в мае 2017 года, 76% латвийских жителей поддерживают идею автоматического присуждения гражданства Латвии детям неграждан, родившимся в республике, если только родители ребенка не предпочли гражданство другой страны.

Президент Латвии 7 сентября заявил о необходимости принять правительственное решение, которое позволит автоматически регистрировать гражданами Латвии детей, которые родились в семьях неграждан. В стране проживают около 2 миллионов человек, из них порядка 230 тысяч, в основном русскоязычное население, являются негражданами. Этот статус присваивался людям, которые приехали в республику в советское время, и их потомкам. Сейчас, чтобы получить гражданство для новорожденного ребенка, родители-неграждане должны подать заявление с соответствующей просьбой.

Неграждане Латвии не имеют права занимать должность в госуправлении, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации — сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.