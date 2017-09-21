В Великобритании назвали "самое надежное оружие" против экстремизма

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Образование представляет собой более надежное средство борьбы с экстремизмом, нежели любая армия, заявил заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд.

"Образование является намного более надежным оружием против экстремизма, нежели любая армия… Вы можете быть избирательными и пытливыми, и именно критическое мышление в действительности поможет предотвратить проникновение в вашу голову экстремистов, которые попытаются убедить вас в том, что существуют достойные причины убивать других людей", — заявил Эллвуд в эфире телеканала ITV.

По словам замминистра, в настоящее время власти и правоохранительные органы столкнулись с новыми вызовами в области антитеррора. "Интернет заменил мечети в качестве главного инструмента связи, и это те вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся", — сказал он.

Эллвуд добавил, что 2017 год стал очень сложным для Великобритании, поскольку страна пережила серию террористических атак. Однако, по мнению замминистра, эти события сделают Королевство только сильнее.

"Мы живем в очень опасные времена, и вы понимаете, что сейчас люди чувствуют себя менее безопасно и менее уверенно, чем в прошлом. Да, у нас был неспокойный год. Да, он был сложным. Да, нас испытывали на прочность. Но мы и худшее выдерживали в прошлом. Мы продолжим, мы выдержим, и мы будем сильнее", — заключил Эллвуд.