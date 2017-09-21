В Британии активисты Greenpeace блокировали судно с машинами Volkswagen

ЛОНДОН, 21 сен — РИА Новости, Наталья Копылова. Активисты международной природоохранной организации Greenpeace блокировали 23-тонное судно у берегов Британии, перевозящее дизельные автомобили немецкой компании Volkswagen в Соединенное Королевство. Об этом сообщила Greenpeace в четверг.

Около 25 волонтеров на лодках и каяках окружили грузовое судно, пытаясь препятствовать его движению и разгрузке автомобилей. Некоторым из них удалось забраться по веревкам на корабль. "Они не сдадутся до тех пор, пока Volkswagen не отправит ядовитые автомобили из Великобритании", — говорится в сообщении организации.

Одновременно группа из 41 представителя Greenpeace проникла на огражденную автостоянку в порту Ширнесс в графстве Кент, предназначенную для разгрузки прибывших автомобилей. Активистам удалось завладеть ключами от тысяч новых автомобилей, ожидающих в порту дальнейшей транспортировки по стране.

Британские правоохранительные органы в настоящее время пытаются урегулировать инцидент.

Скандал с автомобилями концерна Volkswagen разгорелся в 2015 году после того, как США обвинили его в том, что он оснащает дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.