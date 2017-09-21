В Крыму считают, что Киев штрафует российские авиакомпании из-за зависти

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Попытки киевских властей взыскать деньги с российских авиакомпаний за полеты над Крымом продиктованы завистью к развитию полуострова, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Киевской области взыскал около 380 тысяч долларов с российской авиакомпании за полеты над Крымом.

"Это все результат зависти и злости из-за развития крымского региона. Киевские власти понимают, что Крым развивается, несмотря на их бесчисленные попытки вставить палки в колеса, что одним из основных транспортных сообщений является именно пассажирское авиасообщение, поэтому ищут новые варианты навредить полуострову", — сказал Черняк.

Он добавил, что киевские власти не вправе выписывать штрафы российским авиакомпаниям за полеты над Крымом, к которому не имеют никакого отношения. "Это очередная попытка Киева дестабилизировать ситуацию. Я считаю, что эти деньги авиакомпания не должна платить. На каком основании они приписывают штрафы за полеты над чужой территорией? Крым – российский, российские авиакомпании осуществляют регулярные полеты, и это не обсуждается. Поэтому никаких оснований для каких-либо штрафов нет вообще", — сказал Черняк.

Это уже не первая попытка украинских властей взыскать деньги с российских авиакомпаний. Так, в прошлом году Госавиаслужба Украины начислила российским авиакомпаниям, летающим в Крым, штрафы на сумму около 27 миллионов долларов. Эксперты в свою очередь назвали штрафы абсурдными, так как российские компании не летают на Украину. Прямое авиасообщение между странами приостановлено с 25 октября 2015 года.