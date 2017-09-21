Трамп и Мэй на встрече в Нью-Йорке обсудили Иран и КНДР

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Иран и КНДР стали главными темами, которые обсудили в ходе встречи в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, говорится в сообщении Белого дома, поступившем в РИА Новости.
Встреча состоялась накануне, однако официальное сообщение по этому поводу Белый дом распространил только в четверг.
Кроме того, отмечается, что Трамп "попросил Великобританию усилить давление на КНДР с целью денуклеаризации".
Также подчеркивается, что президент и премьер-министр обсудили совместные усилия в борьбе с терроризмом и тему Brexit.