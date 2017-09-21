В Латвии не планируют новых изменений в билингвальной системе обучения

РИГА, 21 сен – РИА Новости. Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис пока не видит необходимости в выдвижении новых инициатив в отношении языка в латвийской системе образования.
"Идти еще на какие-то дополнительные меры — это только вызовет дополнительную напряженность в обществе", — заявил Кучинскис в эфире телеканала LNT в четверг.
Он напомнил, что на сегодня достигнуто соглашение о сдаче экзаменов только на латышском языке, и надо заниматься его реализацией, установив приемлемый переходный период.
В Латвии латышский язык имеет статус государственного языка, а русский, который является родным почти для 40% населения, считается иностранным.