В Латвии не планируют новых изменений в билингвальной системе обучения

РИГА, 21 сен – РИА Новости. Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис пока не видит необходимости в выдвижении новых инициатив в отношении языка в латвийской системе образования.

В начале сентября президент республики Раймонд Вейонис заявил о необходимости автоматически выдавать латвийское гражданство детям неграждан. Однако правительственная коалиция сообщила, что не поддержит эту инициативу, в частности потому, что в Латвии все еще нет единой системы образования: около трети школ ведут обучение не только на латышском языке, но и на русском. В партии "Русский союз Латвии" в среду сообщили, что начнут массовые протесты в случае попыток властей отменить билингвальное обучение.

"Идти еще на какие-то дополнительные меры — это только вызовет дополнительную напряженность в обществе", — заявил Кучинскис в эфире телеканала LNT в четверг.

Он напомнил, что на сегодня достигнуто соглашение о сдаче экзаменов только на латышском языке, и надо заниматься его реализацией, установив приемлемый переходный период.

В Латвии латышский язык имеет статус государственного языка, а русский, который является родным почти для 40% населения, считается иностранным.