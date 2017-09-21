Положение русских в Прибалтике остается дискриминационным, заявили в МИД

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Положение русских в Латвии, Эстонии и Литве остается дискриминационным, правящие элиты стран Прибалтики ведут подчеркнуто антироссийскую линию, заявил директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Олег Мальгинов.

"По-прежнему русские во всех трех странах в дискриминационном положении. Для властей, для правящей элиты Латвии, Эстонии и Литвы антироссийская линия сейчас подчеркнута. Это сказывается и на их отношении к соотечественникам, к россиянам", — сказал он на заседании комитета Госдумы по делам СНГ. Мальгинов также отметил, что "политика властей Прибалтики стала чуть более изощренной".

По словам Мальгинова, в Латвии "процедура гражданства по-прежнему остается сложной, весьма унизительной, поскольку требует не только знания языка на достаточно хорошем уровне, но и по истории, но в такой оккупационной интерпретации".

Он также сообщил, что в латвийском законодательстве сохраняется дискриминация россиян, хотя есть незначительные изменения в лучшую сторону.

"Нет никакого избирательного права,… и фактически закрыты лифты для занятия должностей, которые имеют хоть какое то отношение к государству, гражданской службе. То есть единственный путь — это частное предпринимательство, бизнес или эмиграция". Он с сожалением отметил, что соотечественники предпочитают эмигрировать не в Россию, а в другие западные страны.

Что касается Эстонии, Мальгинов сообщил, что там "отличия есть небольшие: наши могут голосовать".

В Литве он отметил то, что у соотечественников "нет проблем с гражданством", однако "политические организации соотечественников, к сожалению, не срабатывают".

"Сейчас в парламенте Литвы только одна представительница русского альянса", — сказал он.