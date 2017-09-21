Положение русских в Прибалтике остается дискриминационным, заявили в МИД

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Положение русских в Латвии, Эстонии и Литве остается дискриминационным, правящие элиты стран Прибалтики ведут подчеркнуто антироссийскую линию, заявил директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Олег Мальгинов.
По словам Мальгинова, в Латвии "процедура гражданства по-прежнему остается сложной, весьма унизительной, поскольку требует не только знания языка на достаточно хорошем уровне, но и по истории, но в такой оккупационной интерпретации".
Он также сообщил, что в латвийском законодательстве сохраняется дискриминация россиян, хотя есть незначительные изменения в лучшую сторону.
Что касается Эстонии, Мальгинов сообщил, что там "отличия есть небольшие: наши могут голосовать".
В Литве он отметил то, что у соотечественников "нет проблем с гражданством", однако "политические организации соотечественников, к сожалению, не срабатывают".
"Сейчас в парламенте Литвы только одна представительница русского альянса", — сказал он.