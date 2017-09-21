Ввод миротворцев не заменит политического урегулирования, считает Пушилин

ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Ввод миротворческого контингента в Донбасс не может заменить политического урегулирования, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

"Он (президент Украины Петр Порошенко) настаивает на введении миротворцев на территории Донбасса для установления "справедливости и суверенитета Украины", а по сути для зачистки территории республики усилиями "голубых касок". Увы, позиция украинского правительства давно не вызывает ни сомнений, ни удивлений", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

По его словам, "никакой контингент не может подменить собой политическое урегулирование, именно поэтому мы возлагаем надежды на мировое сообщество и остаемся привержены мирному развитию событий".

Полпред ДНР также назвал слова Порошенко на ГА ООН о жертвах среди мирного населения и притеснениях на языковой и религиозной почве в Донбассе верхом цинизма.

Украинские власти уже давно призывают мировое сообщество ввести миротворческую миссию в Донбасс. По мнению Киева, миссия должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.