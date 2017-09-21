В Индии не могут определить пол родившихся сиамских близнецов

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Индии родились сиамские близнецы, соединенные в области живота и гениталий, сообщает Daily Mail.
Doctors urge mother of conjoined twins to return babies to hospital https://t.co/W0HrQ4SZmL via @MailOnline— kaveri (@ikaveri) 20 сентября 2017 г.
Case from UP, India.
Как сообщает газета, мать детей выписалась из больницы спустя несколько часов после родов, однако врачи уговорили ее вернуться, поскольку новорожденные находятся в зоне риска. Как пояснили медики, близнецы имеют общую пуповину, что затрудняет процесс кровообращения.