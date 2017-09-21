В Индии не могут определить пол родившихся сиамских близнецов

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Индии родились сиамские близнецы, соединенные в области живота и гениталий, сообщает Daily Mail.

Doctors urge mother of conjoined twins to return babies to hospital https://t.co/W0HrQ4SZmL via @MailOnline



Case from UP, India. — kaveri (@ikaveri) 20 сентября 2017 г.

Отмечается, что у каждого из детей имеются все конечности и жизненно важные органы. Тем не менее, пол близнецов остается неизвестен, и врачи смогут его определить только после операции по разъединению.

Как сообщает газета, мать детей выписалась из больницы спустя несколько часов после родов, однако врачи уговорили ее вернуться, поскольку новорожденные находятся в зоне риска. Как пояснили медики, близнецы имеют общую пуповину, что затрудняет процесс кровообращения.