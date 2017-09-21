Иракский Курдистан надеется на уважение со стороны Ирана и Турции

ЭРБИЛЬ, 21 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Власти Иракского Курдистана рассчитывают, что в Тегеране и Анкаре с уважением отнесутся к появлению на их границах нового государства, об этом РИА Новости заявил советник президента Иракского Курдистана по СМИ Кифах Синджари.

Ранее в Тегеране и Анкаре резко негативно отнеслись к планам руководства Иранского Курдистана провести референдум об отделении автономии от Ирака. В Тегеране заявили, что в случае плебисцита закроют все пограничные пункты с автономией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о санкциях в отношении региона, если Эрбиль проведет голосование об отделении от Ирака.

"Регион Курдистан, начиная с 1991 года, продемонстрировал, что он является добрым соседом, как туркам, так и иранцам. Не было зафиксировано ни одного случая вмешательства во внутренние дела ни той, ни другой страны, поэтому думаю, что светлые головы, как в Иране, так и в Турции проявят инициативу по уважению нового государства", — сказал Синджари.

По словам советника президента автономии, турецкие компании вложили в проекты на территории Иракского Курдистана инвестиций на сумму свыше 16 миллиардов долларов США. Большие суммы, рассказал он, вложил в экономику региона и Иран.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.

Ранее представители США, Франции, Германии и ООН на встрече с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани предложили перенести референдум. Тот заявил, что референдум состоится в назначенный срок, если ему не предложат альтернативы. Барзани 14 сентября сообщил, что получил такую альтернативу от ряда стран Запада, но Высшая комиссия по проведению референдума о независимости позднее отвергла предложение.

Курдский референдум ранее подвергся критике со стороны многих стран региона, включая Ирак, Иран и Турцию. Против него выступила также Лига арабских государств.