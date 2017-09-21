На Украине рассматривают несколько версий пожара в лагере в Одессе

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Правоохранители рассматривают несколько версий пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе, поджог не является основной версией, сообщил в четверг начальник управления Национальной полиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин.
"Версия умышленного поджога рассматривается, так как эта версия в СМИ получила резонанс. Она рассматривается, но не как основная", — цитирует Головина местное издание "Таймер".
По его словам, правоохранители изначально рассматривали четыре версии пожара: нарушение правил пожарной безопасности, занос огня извне (поджог), воспламенение из–за электрических приборов и четвёртую — теракт, но в настоящее время эта версия уже исключена.