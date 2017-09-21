На Украине рассматривают несколько версий пожара в лагере в Одессе

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Правоохранители рассматривают несколько версий пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе, поджог не является основной версией, сообщил в четверг начальник управления Национальной полиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин.

Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в горевшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность. Мэр Одессы не исключил, что причиной пожара мог стать поджог.

"Версия умышленного поджога рассматривается, так как эта версия в СМИ получила резонанс. Она рассматривается, но не как основная", — цитирует Головина местное издание "Таймер".

По его словам, правоохранители изначально рассматривали четыре версии пожара: нарушение правил пожарной безопасности, занос огня извне (поджог), воспламенение из–за электрических приборов и четвёртую — теракт, но в настоящее время эта версия уже исключена.