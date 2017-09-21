В ЛНР отмечают тенденцию к сокращению числа обстрелов в Донбассе

ЛУГАНСК, 21 сен — РИА Новости. Количество обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе сокращается, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее в четверг в ЛНР сообщили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной, имеется тенденция к сокращению количества обстрелов", — сказал Марочко.

По его словам, подразделения Народной милиции ЛНР неукоснительно соблюдают минские соглашения и не отвечают на провокации киевской стороны.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.