На Чернобыльской АЭС закончилось место для хранения радиоактивных отходов

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. На Чернобыльской АЭС не хватает места для захоронения переработанных радиоактивных отходов, сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Сейчас в Чернобыле накоплено около 20 тысяч кубометров жидких радиоактивных отходов. Они находятся в емкостях двух существующих хранилищ. По предварительным расчетам специалистов станции, на их переработку на заводе по переработке жидких радиоактивных отходов потребуется порядка 29 лет.

При этом количество упаковок радиоактивных отходов, подлежащих захоронению, после переработки превысит 300 тысяч, однако существующее специально оборудованное хранилище на комплексе производств "Вектор" рассчитано лишь на 70 тысяч, заявили в ведомстве.

По словам заместителя директора технического обращения с радиоактивными отходами Александра Скомарохова, специалисты ЧАЭС также ищут "экономически оправданные" методы обращения с радиоактивно-загрязненными водами, объемы которых ежегодно пополняются.

Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года. На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. От радиации пострадали также 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров.