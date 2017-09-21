Швеция не повысит уровень угрозы из-за сообщений СМИ о подготовке теракта

СТОКГОЛЬМ, 21 сен — РИА Новости, Людмила Божко. Шведская полиция знает о сообщениях СМИ, где говорится о подготовке теракта в Стокгольме, это "обычный" тип угрозы, уровень опасности подниматься не будет, говорится в сообщении для прессы полиции Стокгольма.

Шведские СМИ опубликовали в четверг сообщение о том, что в социальных сетях появилась угроза совершения теракта в Стокгольме, при этом каких-либо подробностей не приводилось.

"Этот тип угрозы является обычным, и полиция безопасности СЭПО не считает, что уровень угрозы в Швеции изменился. Полицейское ведомство находится в тесном контакте с полицией безопасности и работает в соответствии с установленными процедурами", — говорится в сообщении для прессы полиции Стокгольма.

Представитель полиции безопасности Швеции Нина Одермальм Шей, комментируя слухи об угрозе, сказала газете Dagens nyheter, что в полиции знают "о сообщении, которое опубликовано в социальных сетях и которое касается угрозы теракта". Однако она не стала уточнять, где именно опубликована угроза и с каким содержанием.

"Такая угроза одна из очень многих, которые доходят до СЭПО. К нам поступает в месяц около шести тысяч сообщений, касающихся терроризма. Приблизительно, каждый второй день поступает информация о конкретной угрозе, направленной против Швеции", — сказала она изданию.

Уровень угрозы в Швеции остается, по ее словам, неизменным – третий из пяти возможных.

Сообщения об угрозе прокомментировал и министр юстиции Морган Юханссон. Он сказал, в частности, что ознакомлен с сообщением и что полиция безопасности работала над этим в течение ночи.

"Как обычно, в таких случаях есть повод быть особо бдительными", — сказал он газете.

Подтвердил поступление сообщения об угрозе и глава полицейского управления Швеции Дан Элиассон. "Да, мы об этом знаем. Мы получили информацию об этом в последние 24 часа", — сказал он.

Издание пишет, что согласно его источникам, информация об угрозе повлияла на работу частных охранных фирм. Они рекомендовали своим клиентам избегать скопления людей в центре Стокгольма.

Компания SL, занимающаяся общественным транспортом в Стокгольме, сообщила изданию, что работает в обычном режиме и что каких-либо инструкций из полиции у нее нет.