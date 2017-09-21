В Иракском Курдистане прокомментировали возможность перенесения референдума

ЭРБИЛЬ, 21 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Иракский Курдистан все еще готов перенести референдум о независимости в случае предоставления автономии определенных гарантий, об этом РИА Новости заявил советник президента Иракского Курдистана по СМИ Кифах Синджари.
"Если эти гарантии, учитывающие сегодняшнее реальное положение Курдистана, будут предоставлены, то мы перенесем референдум на другой срок и 25 сентября выйдем на праздник, чтобы отметить достижение этих гарантий", — заявил Синджари.
В данный момент, по словам советника президента, решение находится в руках главы правительства Ирака Хайдера аль-Абади, администрации США и ООН.
Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.
Курдский референдум ранее подвергся критике со стороны многих стран региона, включая Ирак, Иран и Турцию. Против него выступила также Лига арабских государств.