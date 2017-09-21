В Иракском Курдистане прокомментировали возможность перенесения референдума

ЭРБИЛЬ, 21 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Иракский Курдистан все еще готов перенести референдум о независимости в случае предоставления автономии определенных гарантий, об этом РИА Новости заявил советник президента Иракского Курдистана по СМИ Кифах Синджари.

По словам Синджари, "в последние несколько часов глава региона Масуд Барзани вновь выступил с предложением к тем, кто требует переноса референдума, о предоставлении ряда гарантий".

"Если эти гарантии, учитывающие сегодняшнее реальное положение Курдистана, будут предоставлены, то мы перенесем референдум на другой срок и 25 сентября выйдем на праздник, чтобы отметить достижение этих гарантий", — заявил Синджари.

В данный момент, по словам советника президента, решение находится в руках главы правительства Ирака Хайдера аль-Абади, администрации США и ООН.

"Требуемые гарантии: согласие на назначение другой даты проведения плебисцита в самом недалеком будущем, уважение его результатов. Начало переговоров с иракской стороной о делимитации границ, обсуждение вопроса водных ресурсов, а также переговоры о спорных территориях, среди которых Киркук, Синджар и другие земли", — сказал Кифах Синджари.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.

Ранее представители США, Франции, Германии и ООН на встрече с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани предложили перенести референдум. Тот заявил, что референдум состоится в назначенный срок, если ему не предложат альтернативы. Барзани 14 сентября сообщил, что получил такую альтернативу от ряда стран Запада, но Высшая комиссия по проведению референдума о независимости позднее отвергла предложение.

Курдский референдум ранее подвергся критике со стороны многих стран региона, включая Ирак, Иран и Турцию. Против него выступила также Лига арабских государств.