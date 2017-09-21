Иракская полиция освободила от ИГ* девять деревень у Эль-Хавиджи

БАГДАД, 21 сен — РИА Новости. Иракская военизированная федеральная полиция (ВФП) освободила от боевиков ИГ* девять деревень к западу от города Эль-Хавиджа (провинция Киркук, на севере страны), сообщил начальник ВФП Раид Шакер Джаудат.
Как отметил Джаудат в заявлении для прессы, в ходе первого этапа наступления в районе населенного пункта Шергат к западу от Эль-Хавиджи бойцы ликвидировали 45 террористов и уничтожили семь заминированных автомобилей.
Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что в операции принимают участие около 20 тысяч военных и бойцов народного ополчения. ВФП является военизированной структурой иракского МВД.
*Террористическая организация, запрещенная в России.