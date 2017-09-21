Лидер Приднестровья заявил о необходимости площадки ООН для республики

ТИРАСПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости, Владимир Сандуца. Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в телефонном разговоре со статс-секретарем — заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным заявил о необходимости площадки ООН для доведения своей позиции, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

Парламент Приднестровья ранее в среду поддержал обращение главы республики в ООН о предоставлении ПМР специального статуса государства-наблюдателя. В обращении также содержится просьба изучить возможность создания при ООН постоянно действующей международной комиссии по Приднестровью. Документ подписали президент ПМР Вадим Красносельский и спикер парламента Александр Щерба.

"В условиях искусственного торможения диалога в рамках действующего переговорного механизма присутствие Приднестровской Молдавской Республики на новых площадках, в частности, ООН, позволило бы более эффективно доносить позицию Приднестровья до международного сообщества", — приводит пресс-служба слова Красносельского.

При этом приднестровский лидер обратил внимание, что отказа от действующей площадки "Постоянного совещания…" (формат "5+2") не предполагается.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.