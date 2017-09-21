Во Франции откроется представительский центр ДНР 25 сентября

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (226)

ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Представительский центр самопровозглашенной Донецкой народной республики откроется во Франции в понедельник, 25 сентября, сообщили в четверг в МИД ДНР.

Ранее пресс-служба ведомства сообщила РИА Новости, что представительский центр ДНР зарегистрирован на территории Франции, торжественное открытие произойдет в ближайшее время.

"В понедельник, 25 сентября 2017 года, в городе Марсель (Франция) состоится торжественное открытие представительского центра ДНР во Франции. Мероприятие состоится в 17.30 по московскому времени (в 16.30 по французскому времени)", — говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

В министерстве отметили, что открытие представительского центра будет способствовать "укреплению международного имиджа Донецкой народной республики, расширению экономических и социокультурных связей с иностранными государствами".

По данным МИД ДНР, ранее представительские центры республики были открыты в Греции, Италии, Чехии и Финляндии.