Тома Круза обвинили в причастности к гибели двух летчиков на съемках фильма

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Родственники летчиков, погибших на съемках фильма "Сделано в Америке", обвинили актера Тома Круза в причастности к трагедии, сообщает The Blast со ссылкой на материалы суда.

В распоряжении редакции оказался текст иска, поданного в суд в апреле 2016 года. Годом ранее, в сентябре 2015-го, на съемках в Колумбии разбились два каскадера — пилоты Алан Пурвин и Карлос Берл.

В иске говорится, что режиссер картины Даг Лайман постоянно увеличивал съемочный день: летчиков заставляли выполнять опасные трюки по нескольку раз ради "идеальной картинки". Том Круз против этого решения не возражал.

По словам одного из исполнительных продюсеров фильма, съемки превратились в "полное безумие".

"Лайман и Круз добавляли целые сцены и воздушные трюки на ходу. <…> Последние 48 часов стали самыми безумными в моей карьере", — отметил продюсер, добавив, что ему пришлось обращаться в страховую компанию, чтобы урезонить режиссера и актера.

За несколько недель до крушения к тому же продюсеру обращался Алан Пурвин. "Есть очень тонкая грань между безопасным выполнением трюков и несчастным случаем. Поверь мне!" — приводятся в документе слова пилота.

Пурвин подчеркнул, что знал, на что подписывался, однако риски, связанные со съемками, оказались выше всех ожиданий. По словам летчика, это был самый опасный проект из всех, в которых он участвовал.