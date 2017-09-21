Главы МИД Украины и Италии обсудили вопрос о введении миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с главой МИД Италии Анджелино Альфано перспективы размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"Руководители внешнеполитических ведомств Украины и Италии обсудили перспективы инициированной Украиной еще в 2015 году операции ООН по поддержанию мира. Итальянской стороне были приведены дополнительные аргументы по развертыванию миссии на всей территории ОРДЛО (отдельные районы Луганской и Донецкой областей — ред.), в первую очередь, вдоль временно неконтролируемой части российско-украинской границы", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Климкин пригласил главу МИД Италии посетить Украину и линию разграничения в Донбассе в ноябре 2017 года, накануне итальянского председательства в ОБСЕ. Стороны также обсудили прогресс во внедрении реформ на Украине и инициативу Киева по привлечению экспертного потенциала государств G7 с целью их реализации.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.