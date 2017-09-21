На восстановление электроснабжения Пуэрто-Рико после "Марии" уйдут месяцы

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Месяцы могут уйти на восстановление электроснабжения на пострадавшем от урагана "Мария" острове Пуэрто-Рико, на данный момент известно о гибели одного человека, сообщил телеканалу CNN губернатор Рикардо Росселло.

Ранее глава службы по чрезвычайным ситуациям Пуэрто-Рико Абнер Гомес сообщил, что остров полностью обесточен из-за урагана "Мария".

"Все зависит от повреждений инфраструктуры. Я боюсь, что, возможно, она была серьезно повреждена. Если так… мы можем говорить о месяцах, а не о неделях или днях", — заявил губернатор. Он добавил, что местным властям еще предстоит изучить весь масштаб последствий урагана. По словам Росселло, существует мнение, что некоторые электростанции могу быть повреждены несильно, однако была нарушена работа распределительной системы.

Губернатор Пуэрто-Рико также заявил о гибели одного человека в результате шторма. Он добавил, что точное количество погибших пока неизвестно. "Информации пока еще не много", — заявил он.

Пуэрто-Рико с населением более 3 миллионов человек имеет статус государства, свободно ассоциированного с США.