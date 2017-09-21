На восстановление электроснабжения Пуэрто-Рико после "Марии" уйдут месяцы

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Месяцы могут уйти на восстановление электроснабжения на пострадавшем от урагана "Мария" острове Пуэрто-Рико, на данный момент известно о гибели одного человека, сообщил телеканалу CNN губернатор Рикардо Росселло.
Ранее глава службы по чрезвычайным ситуациям Пуэрто-Рико Абнер Гомес сообщил, что остров полностью обесточен из-за урагана "Мария".
Губернатор Пуэрто-Рико также заявил о гибели одного человека в результате шторма. Он добавил, что точное количество погибших пока неизвестно. "Информации пока еще не много", — заявил он.
Пуэрто-Рико с населением более 3 миллионов человек имеет статус государства, свободно ассоциированного с США.