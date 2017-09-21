В ГД прокомментировали решение сейма Латвии о предоставлении гражданства

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Сейм Латвии продолжает дискриминационную политику в отношении потомков русскоязычного населения, что является проявлением русофобии по отношению к своим же согражданам, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Сейм Латвии на пленарном заседании в четверг отклонил проект закона о прекращении присуждения статуса негражданина новорожденным, поданный президентом страны Раймондом Вейонисом.

"Сейм Латвии продолжает дискриминационную политику в отношении потомков русскоязычного населения. Это абсолютно абсурдное и необъяснимое проявление русофобской позиции по отношению к своим же согражданам", — сказал Слуцкий РИА Новости по телефону из Нью-Йорка.

"Статус неграждан, я считаю, стал давно уже анахронизмом, пережитком прошлого, но, тем не менее, он все еще активно используется в Прибалтике для унижения людей, оставшихся в республиках после распада Советского союза, а теперь еще и их детей и внуков. Это позор и нарушение прав человека", — добавил он.

Законопроект предусматривал прекращение присуждения статуса неграждан детям, родившимся после 1 июня 2018 года. В аннотации говорится, что принятие такого закона будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности латвийского общества.

Предполагалось, что изменения будут относиться примерно к 50-80 новорожденным в год. В 2016 году статус негражданина получили 52 ребенка.